स्टुअर्ट ब्रॉड के शर्मनाक रिकॉर्ड का साउथ अफ्रीका में भी उड़ा मजाक, वायरल हुआ पूर्व खिलाड़ी का ट्वीट

oi-Akhil Gupta

एजबेस्टन, 2 जुलाई: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) कमाल का खेल दिखाया। दसवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) के एक ओवर में 29 रन बना डाले।

टेस्ट क्रिकेट के अभी तक के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने इससे पहले एक ओवर में इतने रन नहीं बनाए थे, लेकिन जो दुनिया का बड़े ये बड़ा बल्लेबाज न कर सका वो हमारे बुमराह ने कर दिखाया। स्टुअर्ट ब्रॉड के इस ओवर में कुल 35 रन बने, जिसमें 5 रन बाई के और एक नो-बॉल शामिल थी।

ब्रॉड से पहले टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन खर्च करने का शर्मनाक रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पिनर रॉबिन पीटरसन के नाम पर दर्ज था। पीटरसन ने 2003-04 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 28 रन दिए थे। ये 28 रन दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ने उनके खिलाफ बनाए थे।

लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने के बाद रॉबिन पीटरसन ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन भी दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- ''आज अपना रिकॉर्ड खोने का दुख है.. ओह ठीक है, रिकॉर्ड तोड़े जाने के लिए बनते हैं मुझे लगता है। अब अगले पर।''

Sad to lose my record today 😜 oh well, records are made to be broken I guess. Onto the next one 🏏 #ENGvIND