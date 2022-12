Rishabh Pant & Isha Negi : 'अरे इतना लेट...' ईशा के Tweet पर उठे सवाल तो गर्लफ्रेंड ने दिखाया अपना हार्ट

अपने खेल की वजह से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले ऋषभ पंत के दिल पर राज ईशा नेगी करती हैं। दोनों साल 2020 से रिलेशनशिप में हैं।

Rishabh Pant & Isha Negi Relationship: टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत के दुर्घटना में घायल होने से देश के लोग काफी परेशान हैं। हालांकि ऋषभ पंत की स्थिति पहले से बेहतर है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं लेकिन हादसे की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो काफी डराने वाले हैं, इसलिए जब तक पंत अस्पताल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक लोगों को चैन नहीं आएगा।

Rishabh Pant is better now, Get well soon Rishabh pant with Heart Emoji said Girl friend Isha Negi on Twitter, People said- Its Too Late. here is tweet, please have a look.