मैच के दौरान Ravi Shastri ने बनाई ऐसी शक्ल, लोग उड़ा रहे जमकर मजाक

चेन्नई। 17 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने कंगारुओं को 26 रनों से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करने वाली भारतीय टीम शुरुआत में हबी लड़खड़ा गई लेकिन धोनी और पांड्या की पार्टनरशिप ने मैच को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जहां फील्ड पर टीम इंडिया के खिलाड़ी मैच जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे वहीं ड्रेसिंग रूम के बाहर बैठे कोच रवि शास्त्री अलग लड़ाई में लगे थे। ऐसा हम नहीं, बल्कि इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं।

दरअसल मैच के बीच से Ravi Shastri की एक फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम को मैच जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत थी उस दौरान कैमरा स्टैंड की तरफ घूमा। वहां रवि शास्त्री और रविंद्र जडेजा साथ बैठे हुए थे लेकिन शास्त्री के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि वो memes का शिकार हो गए। किसी ने कहा कि उन्हें बहुत नींद आ रही है तो किसी ने कहा कि वो नशे में हैं। किसी ने जो भी कहना हो लेकिन रवि शास्त्री की ये तस्वीर अब हमेशा के लिए अमर हो गई है। पढ़िए क्या कहा ट्विटर यूजर्स ने-

When your attendance is short and you've to tolerate the teacher. pic.twitter.com/cHp3jczWem — Aman (@TheAlteria) September 17, 2017

When your parents make you watch Aastha channel at early morning. pic.twitter.com/Oho77d8qKD — Silly Point (@FarziCricketer) September 17, 2017

Attending the Monday morning review meeting with a terrible hangover pic.twitter.com/nkrPDwhH4h — Lame Monk (@oldschoolmonk) September 18, 2017

Quantum Physics teacher : samajh mein aa raha hai na? Me : pic.twitter.com/fTDB5fxqB9 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) September 18, 2017

Jab foreign tour ke naam pe sirf srilanka aur bangladesh leke jaate hai #INDvAUS pic.twitter.com/qxxkHKZjWO — निशाचर (@nishacharr) September 17, 2017

Yaar puri daru khatam hogai ye abi tak chakna kyu nahi ayya. pic.twitter.com/WbThzfRiYF — Mask (@Mr_LoLwa) September 17, 2017

Me: please Monday be good to me Monday: pic.twitter.com/0dh0ks2FLu — THAT RANDOM Guy (@Soundhumor) September 18, 2017

Condition Of people on Saturday nights😂 pic.twitter.com/u0UupChprw — Sagnik Misra (@Sangy_Sagnik) September 17, 2017