शाहिद अफरीदी बने पाकिस्तान क्रिकेट के अंतरिम चीफ सिलेक्टर, बोले- कोई कसर नहीं छोड़ूंगा

शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चयन समिति का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल इस समिति को केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की अगली घरेलू सीरीज के लिए नियुक्त किया गया है।

Cricket

oi-Antriksh Singh

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया के तौर पर रमीज राजा की विदाई पहले ही चुकी थी जिसके बाद नजम सेठी कामकाज देख रहे हैं। शाहिद अफरीदी की नियुक्ति की घोषणा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार (24 दिसंबर) को की। इस कमेटी में अब्दुल रज्जाक और राव इफ्तिखार अंजुम पैनल अन्य सदस्य हैं, जबकि हारून राशिद संयोजक के रूप में काम करेंगे।

इससे पहले मोहम्मद वसीम चयन समिति के प्रमुख थे। अफरीदी की चयन समिति को केवल न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की अगली घरेलू श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट और तीन वनडे खेलेंगे है। ये सीरीज 26 दिसंबर से शुरू होगी और 14 जनवरी को समाप्त होगी।

इन फैसले के बारे में बात करते हुए पीसीबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नजम सेठी ने कहा: "मैं अंतरिम नेशनल चयन समिति का स्वागत करता हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमित समय के बावजूद, वे साहसी फैसले लेंगे जो हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मजबूत बनाने में मदद करेंगे।"

सेठी ने आगे कहा, "शाहिद अफरीदी एक आक्रामक क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने अपना सारा क्रिकेट बिना किसी डर के खेला। उनके पास लगभग 20 वर्षों का क्रिकेट अनुभव है, उन्होंने सभी प्रारूपों में प्रदर्शन किया है और उन्होंने हमेशा युवा प्रतिभा का समर्थन और समर्थन किया है। इसलिए हमारी राय में आधुनिक समय के खेल की मांगों और चुनौतियों को समझने के लिए उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है।"

PCB Management Committee has appointed former Pakistan captain Shahid Afridi as the interim Chair of the Men’s National Selection Committee. Other members of the panel are: Abdul Razzaq and Rao Iftikhar Anjum. Haroon Rashid will be the Convener.