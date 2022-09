Pak vs Eng: पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, यह स्टार तेज गेंदबाज हुआ बाहर; अस्पताल में भर्ती

Cricket

oi-Rajat Gupta

नई दिल्ली, 28 सितंबर: इंग्लैंड की टीम इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर है। यहां दोनों टीमों के बीच 7 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज में अब तक 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। आज पांचवां टी20 गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। तेज गेंदबाज नसीम शाह वायरल संक्रमण के कारण मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज रात ऑलराउंडर आमिर जमाल पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर सकते हैं।

अस्पताल में भर्ती कराया गया

इससे पहले आज सुबह खबर आई थी कि तेज गेंदबाज नसीम शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक नसीम वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। तेज गेंदबाज को बीते कुछ दिनों से तेज बुखार था। आज टेस्ट के बाद पता चला कि संक्रमण भी काफी प्रभावित कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीने में संक्रमण के चहले पाक गेंदबाज बुखार से जूझ रहे हैं। वह काफी कमजोरी भी महसूस कर रहे हैं। कल वह पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। हालात बिगड़ती देख उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

JUST IN: Allrounder Aamer Jamal will debut for Pakistan tonight 👏

Naseem Shah had been ruled out of the match with a viral infection https://t.co/l2mU2F66Wm #PAKvENG pic.twitter.com/6pz9eCJGQD