37 साल पुरानी ‘Audi 100’ देखकर इमोशनल हुए रवि शास्त्री, 1985 में जीती थी यह कार

Cricket

oi-Akhil Gupta

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और अपने जमाने के स्टाइलिश ऑलराउंडर रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने सोशल मीडिया पर अपनी 37 साल पुरानी 'Audi 100 car' की तस्वीर शेयर की है। यह ऑडी कार शास्त्री ने 1985 में खेली गई बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप (Benson and Hedges Cup 1985) के दौरान प्लेयर ऑफ द सीरीज में जीती थी। 37 साल पुरानी कार को देखकर रवि शास्त्री काफी भावुक हो गए। बता दें कि, सुपर कार क्लब ऑफ इंडिया ने इस इनामी ऑडी कार को रीस्टोर किया है। रीस्टोर (कार को वापस उसी लुक में तैयार करना)...

सब कुछ पुराने दिन जैसा

बिजनेसमैन गौतम सिंघानिया ने इस विंटेज ऑडी कार को पूर्व भारतीय हेड कोच को सौंपी। रवि शास्त्री ने इस कार की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, इस लम्हे को देखकर पुराने दिन ताजा हो गए। यह देश की संपत्ति है। सब कुछ पहले दिन जैसा दिख रहा है। मैं ऑडी कार चलाता हूं और इसको पहले जैसे लुक में देखना मेरे लिए बहुत खास है।

This is as nostalgic as it can get! This is a 🇮🇳 national asset. This is #TeamIndia’s @AudiIN - @SinghaniaGautam 🙏🏻 pic.twitter.com/fkVITwTXw1