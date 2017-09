जाधव की इस हरकत से धोनी को आया गुस्सा, लेकिन ट्विटर पर बन रहा मजाक

चेन्नई। चेन्नई के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 26 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर मैच की शुरुआत में ही लड़खड़ा गया जिसके बाद धोनी हमेशा की तरह मैच बचाने मैदान मे उतरे। धोनी अपनी हर बॉल पर कम से कम सिंगल लेने की रणनीति के साथ मैदान में आए लेकिन उन्होंने तब अपना आपा खो दिया जब केदार जाधव ने उनका साथ नहीं दिया।

22वें ओवर के दौरान मार्कस स्टोइनिस अपना चौथा ओवर डाल रहे थे। मार्कस की दूसरी गेंद पर धोनी फौरन रन लेने दौड़े तभी हिल्टन कार्टराइट ने बॉल को स्टंप्स की तरफ फेंक दिया। ये देखते ही दूसरे छोर पर खड़े जाधव कुछ दूर आगे बढ़कर रुक गए। धोनी अब तक आधी क्रीज पर आ चुके थे और जाधव को अपनी जगह खड़ा देख उन्हें वापस लौटना पड़ा। स्ट्राइक पर आते ही धोनी ने जाधव को गुस्से में देखा। धोनी रन आउट होते-होते बचे थे। रन न ले पाने का अफसोस उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था।

धोनी के गुस्से का जाधव पर ऐसा असर पड़ा कि वो अगली ही बॉल पर अपना कैच थमा पवेलियवन लौट गए। कैप्टन कूल कहे जाने वाले माही का ये गुस्से वाला अंदाज देख कर ट्विटर भी हैरान है। यूजर्स उनके इस लुक का काफी मजाक बना रहे हैं और खूब मजेदार ट्वीट्स कर रहे हैं।

India Vs Australia 1st ODI: MS Dhoni gets angry on Kedar Jadhav, Know why? | वनइंडिया हिंदी

देखिए क्या कहना है ट्विटर का-

That stare from Dhoni rattled Jadhav 89-5 1st ODI #AUSvsInd — O H (@alexy501) September 17, 2017

Kedar Jadhav got so much scared after MS Dhoni's angry stare that he got out the next ball. #INDvAUS — Rohan Sengupta (@GarryDevilDada) September 17, 2017

Gosh! That Dhoni stare. Epic 😂✌️#INDvAUS — Karan Dewan (@karan13dewan) September 17, 2017

Dhoni stare gave Australia that wicket 😂 — Sahil Mehan (@mehansahil) September 17, 2017

Kedar jadhav had a Wonderful opportunity today but failed yet again. Time for him to go for kedarnath Yatra !!#INDvAUS Dhoni — Boring... (@graphicalcomic) September 17, 2017