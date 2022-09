'दादा कहीं आपने मौका गंवा तो नहीं दिया', विकेट लेने के बाद कैफ ने गांगुली से पूछा मजेदार सवाल

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 17 सितंबर। इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच पहले मुकाबले के साथ ही लीजेंड्स लीग क्रिकेट के सीजन 2 का आगाज हुआ। पहले मुकाबले को इंडिया महाराजा ने अपने नाम किया। इस चैरिटी मैच में इंडिया महाराजा ने वर्ल्ड जायंट्स को छह विकेट से हराकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया। वर्ल्ड जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 170 रन बनाए। जिसे इंडिया महाराजा 18.4 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया।

मोहम्मद कैफ ने लिया विकेट

अपनी शानदार फील्डिंग से बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने वाले मोहम्मद कैफ ने शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में गेंदबाजी से कमाल किया। अपनी गेंदबाजी के दौरान कैफ ने वर्ल्ड जायंट्स के खतरनाक बल्लेबाज थिसारा परेरा का विकेट लिया। इस विकेट की वजह से वर्ल्ड जायंट्स की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। थिसारा परेरा को अपनी गेंद पर चकमा देकर कैफ ने कैच आउट कराया।

Special attention skipper: Please see the drift, flight and turn by Mohammad Kaif the all-rounder. Dada do you think you missed a trick? ⁦@SGanguly99⁩ pic.twitter.com/7Of9RKRS9o