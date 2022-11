अब कई सीनियर नहीं खेलेंगे अगले साल T20I, कोहली-रोहित का फैसला उन पर, सिरदर्दी है तो केएल को लेकर

Cricket

oi-Antriksh Singh

T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की हार हुई है और बताया जा रहा है कि अगले 24 महीनों में भारत बदलाव के एक बड़े दौर से गुजरेगा जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी धीरे-धीरे इस फॉर्मेट से बाहर हो जाएंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने इसके बारे में जानकारी दी है। ऐसा लगता है कि अश्विन और दिनेश कार्तिक ने इस फॉर्मेट में अपना अंतिम मैच भी खेल लिया है ऐसे में बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर उनके T20 भविष्य को निर्धारित करने का फैसला छोड़ दिया है। इस विश्व कप में मिली करारी हार के बाद राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को काफी परेशान देखा गया था।

English summary

T20 World Cup 2022: Many senior will out of T20I next Year, Virat Kohli-Rohit Sharma have to decide their future, while KL Rahul is the only tricky call