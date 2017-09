मैदान के बाद अब एयरपोर्ट की जमीन पर सो गए 'कैप्टन कूल' धोनी, PIC वायरल

India Vs Australia : MS Dhoni sleeps on the floor at Chennai Airport | वनइंडिया हिंदी

चेन्नई। टीम इंडिया का शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ने हो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने आराम के लिए समय निकाल ही लेत हैं। ताजा मामला है सोमवार का, जब चेन्नई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया के खिलाड़ी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी एयरपोर्ट की जमीन पर सो कर थकान मिटाने लगे।