धोनी, सचिन के बाद झूलन पर बनेगी बायोपिक, फिल्म का नाम होगा ‘चकदाहा एक्सप्रेस’

नई दिल्ली। खिलाड़ियों पर बायोपिक न केवल लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है बल्कि एक खिलाड़ी की जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं के बारे में जानने को मिलता है। बॉलीवुड में क्रिकेट से लेकर हॉकी व अन्य कई खेलों के दिग्गजों पर बायोपिक बनी है। क्रिकेट की बात करें तो सचिन और धोनी की बायोपिक ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि बॉक्स-ऑफिस पर भी खूब कमाई की। अब इन्हीं दिग्गजों के जीवन पर फिल्मों से प्रेरित होकर महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज झूलन गोस्वामी के जीवन पर फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है।

झूलन पर बनने वाली बायोपिक के नाम का ऐलान भी हो गया है और इसका नाम 'चकदाहा एक्सप्रेस' रखा गया है। इस बायोपिक में दिखाया जाएगा कि कैसे झूलन ने नादिया जिले से लेकर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड तक का सफर तय किया।

हिन्दी में बनने वाली इस फिल्म का निर्देशन बंगाल के डायरेक्टर सुसांता दास करेंगे। इससे पहले एक बंगाली फिल्म का निर्देशन कर चुके सुशांत ने कहा कि वह जल्द ही इसका पटकथा लेखन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, 'फिल्म की शूटिंग चाकदह से लॉर्ड्स तक की जाएगी जिसमें झूलन गोस्‍वामी के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिये हमने बॉलीवुड की कुछ लंबी कद की अभिनेत्रियों से बात की है।'

दास ने कहा- फिल्म की शूटिंग अगले साल अप्रैल में शुरू हो जाएगी। और इस बायोपिक में झूलन के संघर्ष और उनके सफर को दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि झूलन ने 164 वनडे मैचों में 195 विकेट अपने नाम किए हैं जो कि दुनिया में किसी भी गेंदबाज से ज्यादा हैं। इसके अलावा झूलन ने साल 2017 में खेले गए महिला विश्व कप में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी और भारत को फाइनल में पहुंचाने में अहम योगदान दिया था।