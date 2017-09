33 साल बाद रवि शास्त्री से मिलीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूरा हुआ सपना

नई दिल्ली। पूर्व अभिनेत्री व कांग्रेसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता खुशबू सुंदर का सपना उस समय पूरा हो गया जब वह भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री से अचानक मिलीं। भारतीय सिनेमा जगत में एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर रहीं खुशबू रवि शास्त्री की जबर्दस्त प्रशंसक हैं। जब वे शास्त्री से मिलीं तो उन्होंने कई सेल्फी भी क्लिक की।

खुशबू ने रवि शास्त्री के साथ फोटो ट्वीट करते हुए लिखा- मेरा सपना सच हो गया... आखिरकार मैं अपने हीरो रवि शास्त्री से मिली... मेरा धैर्य काम आया... उनसे से मिलने के लिए 33 साल तक इंतजार किया।

My dream comes true..finally I meet my #hero #RaviShastri..patience pays off..have waited for 33yrs to meet him.. pic.twitter.com/aZwqYlZI06