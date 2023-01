World Cup जीतकर दुनियाभर में छाईं भारत की बेटियां, इंग्लैंड से वसूला 'लगान' तो रोहित-कोहली ने ठोका सलाम

IND-W vs ENG-W, U-19 Women's T20 WC, Highlights: भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया।

IND-W vs ENG-W, U-19 Women's T20 WC, Highlights: शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत ने इतिहास रचते हुए अंडर-19 टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम अब अंडर-19 महिला टी-20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई है। आईसीसी ने पहली बार महिलाओं के इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। जहां भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। भारतीय टीम की इस जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। इंग्लैंड ने पिछले साल भारत को टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराकर विश्वकप से बाहर किया था। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के बदले को पूरा करते हुए इंग्लैंड को हराने का काम किया।

भारत ने जीता वर्ल्ड कप का खिताब

अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 68 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 14 ओवर में तीन विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल सात मैच खेले। जिसमें से टीम को सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है।

Congratulations to the Indian Team for a special win at the @ICC #U19T20WorldCup. They have played excellent cricket and their success will inspire several upcoming cricketers. Best wishes to the team for their future endeavours. https://t.co/BBn5M9abHp — Narendra Modi (@narendramodi) January 29, 2023

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला अंडर-19 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। पीएम ने लिखा कि भारतीय टीम को इस स्पेशल जीत के लिए बधाई। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेलकर खिताब जीता है। टीम की इस सफलता कई उभरते हुए क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी। टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।

Big congratulations to the U-19 girls cricket team for winning the World Cup. Well done on making the nation proud🇮🇳 #JaiHind @bcciwomen @bcci — Rohit Sharma (@ImRo45) January 29, 2023

U-19 World Cup Champions! What a special moment! Congratulations girls on your triumph 🏆🇮🇳 — Virat Kohli (@imVkohli) January 29, 2023

Congratulations to our Indian Women’s team on winning the U-19 World Cup! Well played champions 👏🏻 💯 🏆 🇮🇳 @BCCIWomen @BCCI — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 29, 2023

Proud of our girls for winning the Inaugural Women's U-19 T20 World Cup. With your talent, enthusiasm and passion for the game, many such opportunities are certain. This is just the beginning and you have a long way to go. My best wishes are always with you. @BCCI @BCCIWomen — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 29, 2023

रोहित-कोहली ने भी ठोका सलाम

भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने ट्वीट करके टीम को बधाई दी। रोहित ने लिखा कि वर्ल्ड कप जीतने पर अंडर 19 गर्ल्स टीम को बहुत- बहुत बधाई। उन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया। विराट कोहली ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। उन्होंने लिखा- अंडर-19 वर्ल्ड कप चैंपियंस! क्या खास पल है! लड़कियों को जीत की बधाई। इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने भी अपनी खुशी का इजहार किया।

