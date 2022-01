IND vs SA 3rd ODI: क्लीन स्वीप से बचने के लिए आज उतरेगा भारत

Cricket

नई दिल्लीः भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। यहां पर भारत क्लीन स्वीप से बचने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका 2-0 से पहले ही यह सीरीज जीत चुका है। इससे पहले टेस्ट मैचों में भी भारत ने मात खाई थी। आज भारत के लिए इस दौरे का यह आखिरी मुकाबला है।

भारत को आमतौर पर सफेद गेंद क्रिकेट की बेहतर टीम माना जाता है लेकिन इस सीरीज में आधुनिक वनडे क्रिकेट के हिसाब से टीम पूरी तरह से फिसलती हुई दिखाई दी। तेज शुरुआत को मीडिल ऑर्डर भुना नहीं सका।

गेंदबाजी भी जसप्रीत बुमराह को छोड़कर क्लब क्रिकेट लेवल की लगी। सबसे दुखदाई भुवनेश्वर और अश्विन जैसे सीनियर रहे। भारत तीसरे मैच में युवाओं को आजमाना चाहेगा। जयंत यादव और दीपक चाहर को मौका दिया जाना चाहिए।

केपटाउन में और भी तेज पिच देखने को मिलने जा रही है। और बैटिंग में एक भी खिलाड़ी ठीक नहीं लग रहा है। केएल राहुल खुद टेस्ट सीरीज की पहली पारी में शतक लगाने के बाद चुप हो गए। पंत अब ठीक लग रहे हैं लेकिन उन पर किसी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुख यह है कि विराट कोहली भी विश्वसनीयता खो चुके। श्रेयस अय्यर में निरंतरता गायब हो चुकी है और यह टीम निचले क्रम पर शार्दुल ठाकुर के योगदान के सहारे बोर्ड पर अंतिम स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो पा रही है।

युवाओं में अगर दोनों अय्यर अपना रोल निभा दें तो भारत का मीडिल ऑर्डर सेट हो जाएगा लेकिन देखना होगा कि आईपीएल में ओपनिंग करके चमके वेंकटेश इंटरनेशनल क्रिकेट में मीडिल ऑर्डर को कितनी जल्दी समझ पाते हैं।

दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत, तीसरा वनडे-

भारत की पूरी टीम: केएल राहुल (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, आर अश्विन , भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, मो. सिराज, जयंत यादव, नवदीप सैनी।

