IND vs NZ: मोहम्मद सिराज अपने शहर हैदराबाद में खेलेंगे पहला मैच, रोहित शर्मा ने दी प्रतिक्रिया

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच बुधवार को हैदराबाद में खेलेगी। सिराज पहली बार अपने शहर में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे।

India vs New Zealand (भारत बनाम न्यूजीलैंड) 1st ODI: किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने घरेलू मैदान पर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने से बड़ी ख़ुशी नहीं हो सकती। घरेलू दर्शकों के सामने खेलते हुए एक अलग ही अहसास होता है। भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला बुधवार को हैदराबाद में खेलना है। इस मैच में भारतीय टीम के लिए मोहम्मद सिराज खेलेंगे और यह उनका घरेलू शहर में पहला मुकाबला होगा। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सिराज को लेकर अहम बयान दिया है और उनको बधाई भी दी है।

