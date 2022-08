BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलीं मिताली राज, क्या लेंगी राजनीति में एंट्री?

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 27 अगस्त। कई क्रिकेटर क्रिकेट करियर को अलविदा कहने के बाद राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। हरभजन सिंह और गौतम गंभीर के अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने राजनीति की पिच पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अब इस लिस्ट में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मिताली राज का नाम भी जुड़ सकता है। दरअसल, मिताली राज की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

IND vs PAK: भारतीय दिग्गज ने कर दिया टीम का चयन, पाकिस्तान के खिलाफ उतरेंगे ये 11 धाकड़ खिलाड़ी!

Had a great interaction with former Cricketer @M_Raj03. It was humbling to note her appreciation about the fillip that the sportspersons are getting under the leadership of Hon. PM Shri @narendramodi. She hailed the instrumental personal support & guidance provided by Hon Modi Ji pic.twitter.com/TyI58o29ZB