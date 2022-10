IND vs SA: हारकर भी दिल जीत गए डेविड मिलर, रोहित-कोहली ने लगाया गले, वीडियो वायरल

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाई-स्कोरिंग मुकाबला भारत के नाम रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 237 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 221 रन बना सकी। दक्षिण अफ्रीका की टीम भले ही इस मुकाबले को जीत नहीं सकी, लेकिन टीम के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया।

IND vs SA: विराट कोहली ने आखिरी ओवर में किया दिल जीतने वाला काम, आप भी उनके फैसले को करेंगे सलाम

Appreciation all around for David Miller. 👏👏

But it's #TeamIndia who win the second #INDvSA T20I to take an unassailable lead in the series. 🙌 🙌

Scorecard 👉 https://t.co/58z7VHliro pic.twitter.com/ShKkaF0inW