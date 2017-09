ऑलराउंडर पांड्या और मॉडल शिबानी के बीच ट्वीट ने सोशल पर मचाई सनसनी

Hardik Pandya and Shibani Dandekar's chat goes viral; Here's why | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में उन्होंने पहले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे वो फिर चर्चा में हैं। उनके फैंस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस लिस्ट में आम आदमी ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटिज भी शामिल नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में ताजा नाम टीवी होस्ट और मॉडल शिबानी दांडेकर का जुड़ा है।

हार्दिक पांड्या को लेकर ट्वीट से चर्चा में शिबानी 23 साल के भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के अंदाज से टीवी होस्ट और मॉडल शिबानी दांडेकर इसकदर प्रभावित हुई कि उनके बीच ट्विटर पर कुछ बातचीत हुई। उनके बीच हुई इस फ्लैटरिंग बातचीत ने सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरीं हैं। शिबानी ने ट्वीट करके चेन्नई वनडे में हार्दिक पांड्या की बैटिंग की जमकर तारीफ की। इस दौरान उनके बीच ट्‍विटर पर जो भी बातचीत हुई उससे सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। पांड्या को लेकर शिबानी के ट्वीट पर एक नजर टीवी होस्ट और मॉडल शिबानी दांडेकर के कई क्रिकेटरों से अच्‍छे रिश्‍ते हैं। आईपीएल में होस्‍ट के तौर पर उन्‍होंने खासी चर्चा बटोरी है। इसके अलावा शिबानी अपने फोटोशूट्स के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं। चेन्नई वनडे में टीम इंडिया की जीत पर उन्होंने ट्वीट किया पांड्या की जमकर तारीफ की। दरअसल इस मैच में पांड्या की बल्लेबाजी से प्रभावित होकर शिबानी ने खास ट्वीट किया। जिसका पांड्या ने जवाब भी दिया। धोनी-पांड्या ने चेन्नई टेस्ट में की थी शानदार बल्लेबाजी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम का स्कोर 100 का आंकड़ा पार करने से पहले ही 5 भारतीय खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि हार्दिक पांड्या और धोनी की पारी की बदौलत ने टीम इंडिया का स्कोर 281 रनों तक पहुंचा और आखिरकार टीम इंडिया की शानदार जीत हुई।

