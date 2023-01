ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क को गर्ल फ्रेंड ने सबके सामने पीटा, वीडियो तेजी से वायरल

माइकल क्लार्क का एक वीडियो भी सामने आया है, उनकी गर्ल फ्रेंड उन्हें काफी थप्पड़ पार रही हैं और दोनों में झगड़ा होता है।

Michael Clarke fight with girl friend: ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क के निजी जीवन में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं और उनके ऊपर धोखे का आरोप लगाते हुए गर्ल फ्रेंड ने झगड़ा किया है। वह क्लार्क को थप्पड़ भी मारती हैं और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। कंगारू टीम के पूर्व खिलाड़ी की गर्ल फ्रेंड जेड यारब्रोज ने उनके ऊपर धोखा देने का बड़ा आरोप लगाया है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई है और गाली-गलौच भी देखने को मिली है।

क्लार्क आरोपों को नकारते हैं

माइकल क्लार्क के ऊपर जब आरोप लगाए जाते हैं तो वह लगातार मना करते हैं और अपनी बेटी की कसम भी खाते हैं। वह बार-बार कहते हैं कि यह सच नहीं है। इस दौरान उनकी प्रेमिका यारब्रोज उनको थप्पड़ मारती हैं। माइकल क्लार्क बिना शर्ट के दिखाई देते हैं। यारब्रोज की बहन और उनके पति के साथ माइकल क्लार्क कहीं वैकेशन पर थे और वहाँ यह झगड़ा सामने आया है। माइकल क्लार्क को लगातार गालियाँ भी दी जा रही है। डेली टेलीग्राफ ने यह वीडियो पोस्ट किया है और यह वायरल भी हुआ है। झगड़े के समय शायद क्लार्क को वीडियो का अंदाजा नहीं था।

क्लार्क के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं

इससे पहले भी माइकल क्लार्क के रिश्ते अन्य गर्ल फ्रेंड्स के साथ ठीक नहीं रहे हैं। वह साल 2010 में गर्ल फ्रेंड बिंगल से अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने काइली बोल्डी के साथ शादी कर ली थी। इसके बाद यह रिश्ता भी नहीं चल पाया और आगे चलकर तलाक हो गया। इस तरह माइकल क्लार्क के रिश्तों पर सवाल रहे हैं। अब ताजा मामले से इस बात को और ज्यादा बल मिल जाता है। हालांकि मामले की जांच अब पुलिस के हाथों में है।

Michael Clarke and Karl Stefanovic have squared off in a wild fracas in a public park, in which Clarke was slapped across the face by his girlfriend and accused of cheating.

