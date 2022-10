Asia Cup 2023: शाह के बयान पर तिलमिलाया PCB, आम पाकिस्तानी भी कर रहे हैं भारत के खिलाफ बयानबाजी

Cricket

oi-Ankur Sharma

Asia Cup 2023: 23 अक्टूबर को T20 विश्वकप में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होने जा रहा है। जहां पूरे विश्व कि निगाहें इस पूरे मैच पर लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर इस मैच से पहले बीसीसीआई सचिव और एशिया क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट जय शाह के एक बयान ने पाकिस्तानी क्रिकेट खेमे में खलबली पैदा कर दी है, जिसकी खीझ पाकिस्तान के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के बयानों में भी देखी जा रही है। दरअसल शाह ने एक दिन पहले ऐलान किया है कि 2023 का एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में खेला जाएगा, हमारी टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं ये फैसला भारत सरकार करेगी लेकिन ये तय है कि अगले साल होने वाले 50 ओवरों वाला एशिया कप अब न्यूट्रल वेन्यू में ही होगा। शाह ने प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में ये साफ कर दिया कि अब साल 2023 के एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान नहीं करेगा और ये इंडिया-पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरे देश में खेला जाएगा।

शाह का ये बयान पूर्व पाक गेंदबाज शाहिद अफरीदी को काफी खराब लगा और इसी वजह से तिलमिलाते हुए उन्होंने ट्विटर पर शाह को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि 'अब जब पिछले 12 महीनों में दोनों देश के खिलाड़ियों के बीच रिश्ते सुधरे हैं और दोनों के बीच फीलगुड फैक्टर ने जन्म लिया है तब बीसीसीआई सचिव की ओर से इस तरह का बयान क्यों आया? T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले इस तरह के बयान के क्या मतलब है, मुझे तो उनके अंदर अनुभव और दूरदर्शिता की कमी छलकती है।'

तो वहीं पीसीबी ने इस बारे में अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया लेकिन उनके प्रवक्ता ने ये जरूर कहा कि 'फिलहाल इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन इतना जरूर आपको बताते हैं कि हम इस मुद्दे को अगले महीने के मेलबर्न में होने वाली आईसीसी बैठक में जरूर उठाएंगे।'

तो वहीं पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो शाह के इस बयान से काफी नाराज हैं और वो भी 50 ओवर वाले आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया ने साल 2008 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था लेकिन मुंबई आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के रिलेशन काफी खराब हो गए और इसके बाद दोनों देशों के बीच के रिलेशन काफी खराब हो गए और तब से इंडिया ने पाक के साथ कोई सीरीज नहीं खेली हैं। दोनों टीमें जब भी आमने सामने आईं तो वो न्यूट्रल वेन्यू ही रहे। इस साल के एशिया कप में भी दोनों ने एक-दूसरे के साथ मैच खेला था, जिसमें से एक भारत ने और एक पाकिस्तान ने जीता था और अब इसके बाद वो 23 अक्टूबर को T20 विश्वकप में आमने-सामने होने जा रही हैं।

वैसे शाह के इस बयान के बाद आम लोगों ने भी रिएक्ट किया है। पाकिस्तान में ट्विटर पर बीसीसीआई के खिलाफ काफी बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक यूजर ने लिखा है कि 'बीजेपी के अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि भारत एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगा, भारत सरकार एक बार फिर खेल पर राजनीति कर रही है। शर्मनाक!।

तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि' @iramizraja सर बात पाकिस्तान की आए तो फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता है, इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है हम कोई दो तकी की कोम नहीं हम पाकिस्तानी हैं सर अब गरीब पाकिस्तान की नजरें आप पर है कृपया मायूस नहीं कीजिएगा।'

