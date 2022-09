कैच ड्रॉप कर 'विलेन' बना था ये खिलाड़ी, अब मां बोली- WC में पाकिस्तान को हराकर बदला लेगा मेरा बेटा

स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में अर्शदीप के पिता दर्शन सिंह ने कहा कि बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। अंडर-19 जीतने के बाद टी20 में चयन हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि भारत विश्वकप भी जीतकर आए। अर्शदीप भारत को प्रजेंट करे और खुशियां लेकर आए। वहीं सिलेक्शन पर अर्शदीप की मां बलजीत कौर ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इतनी खुशी है कि मन भावुक हो जाता है। उसने मेहनत की है तो अब उसे इसका फल मिल गया है। वह ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करता रहे, परमात्मा की उस पर कृपा बनी रहे।

A moment of pride that made us go 🥹! #BelieveInBlue with @arshdeepsinghh's parents for#MissionMelbourne 💪 and celebrate his selection for #TeamIndia in the ICC #T20WorldCup 2022 with a 💙! pic.twitter.com/FDh1Nwvhob