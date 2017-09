पीएम मोदी से अजिंक्य रहाणे ने किया वादा, सचिन, अनुष्का को भी मिला निमंत्रण

नई दिल्ली। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने एक निमंत्रण के लिए ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल अजिंक्य रहाणे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 'स्वच्छता ही सेवा' मुहिम में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है।

इसका जवाब देते हुए रहाणे ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, "सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी। आपका यह लेटर पाकर मैं काफी विनम्र महसूस कर रहा हूं। स्वच्छता ही सेवा मुहिम में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है।"

Respected @narendramodi ji. I'm truly humbled to receive this letter from you. It's my honour to participate in SWACHHATA HI SEVA movement. pic.twitter.com/cIvbzr4jTN