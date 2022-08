वेस्टइंडीज को आखिरी टी20 हराकर इंडिया ने बनाया खास रिकॉर्ड, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा

Cricket

नई दिल्ली, 8 अगस्त: आखिरी टी20 में वेस्टइंडीज को 88 रन से हराकर भारत ने सीरीज 4-1 से अपने नाम की। लॉडरहिल, फ्लोरिडा में खेले गए पांचवें मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन बनाए। जवाब में विंडीज टीम 100 रन पर ऑलआउट हो गई। वनडे में क्लीन स्वीप के बाद भारत ने टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमाया। आखिरी टी20 में जीत के साथ ही भारतीय टीम ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

16 wins in T20I so far in 2022 most by any year in Indian cricket history in this format