यूपी के बाहुबली MLA विजय मिश्रा मध्य प्रदेश में लिए गए हिरासत में, FB पर वीडियो पोस्ट कर जताई थी ये आशंका

oi-Rahul Goyal

भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा एक बार फिर चर्चाओं में है। जी हां, इस बार बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के आगर जिले की पुलिस ने मालवा से हिरासत में लिया है। बता दें कि यह कार्रवाई भदोही पुलिस के अनुरोध पर की गई है। भदोही पुलिस की टीम मालवा रवाना हो गई है, जो उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। हाल में ही विजय मिश्र ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर भदोही पुलिस से अपनी जान का खतरा बताया था।

दरअसल, विधायक विजय मिश्र, मिर्जापुर-सोनभद्र एमएलसी रामलली मिश्र और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र पर कृष्णमोहन तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। विजय मिश्र, उनकी पत्नी और बेटे पर कृष्णमोहन ने मारपीट करने और उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। 8 अगस्त को पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और हाल ही में एक व्यक्ति को धमकी देने के कारण उन पर गुंडा एक्ट लगा था। मुकदमा दर्ज होने के बाद विधायक विजय मिश्र गायब हो गए थे।

Gyanpur MLA Vijay Mishra detained by SP of Agar in Madhya Pradesh on our request. Our team has been dispatched to MP. His wife&son will be arrested soon: Bhadohi SP

An FIR has been registered against MLA. FIR states that he had unlawfully taken possession of a person's property. pic.twitter.com/aNOmpmZ8hn