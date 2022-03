समलेटी गैंगरेप केस : विधायक जौहरी लाल मीणा व बेटे का बयान आया सामने, बोले-फर्जी FIR दर्ज हुई

Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

दौसा, 28 मार्च। राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक के ​बेटे के खिलाफ रेप केस दर्ज होने के मामले में खुद एमएलए के जौहरी लाल मीणा की प्रतिक्रिया सामने आई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा कि उनके बेटे के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह भी 12-13 माह बाद दर्ज हुई है।

आरोपियों ने मेरे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो भी फर्जी निकली थी। यह नया षड़यंत्र है। पुलिस मेरे बेटे से पूछताछ कर सकती है। वह दोषी नहीं पाया जाएगा।

वहीं, विधायक जौहारी लाल मीणा के बेटे आरोपी दिलीप कुमार मीणा ने भी न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की। मीणा ने कहा कि मेरे खिलाफ दर्ज मामला आधारहीन और राजनीतिक षड़यंत्र है।

Rajasthan | Case filed against 3 people, incl son of MLA Johari Lal Meena (Congress), accused of gang rape in Samleti after giving intoxicating substance & clicking obscene photos of victim for blackmailing to extort Rs 15.40 lakhs & jewellery; probe underway: SHO Nathulal Meena pic.twitter.com/EnZ3sohknc — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) March 26, 2022

मुझे आरोपों के बारे में पता नहीं। कुछ लोग पूर्व में मेरे पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। मैं न्यायालय से मांग करता हूं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए।

बता दें कि आरोप है कि दीपक मीणा, विवेक शर्मा, निवासी थुमडा और नेतराम समलेटी ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को जिले के रैणी इलाके से अगवा किया था। इसके बाद मंडावर थाना क्षेत्र के महुआ-मंडावर रोड स्थित समलेटी पैलेस होटल लेकर आये थे।

यहां 24 फरवरी को नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कई बार दबाव देकर पीड़िता को इस होटल में लेकर आए और कई बार गैंग रेप किया।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने पीड़िता को धमकाने के लिए अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। फिलहाल इस पूरे मामले में मंडावर थाने में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत विधायक पुत्र दीपक मीणा, विवेक शर्मा निवासी थुमडा और नेतराम समलेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

English summary Samleti case MLA Johri Lal Meena and son's statement came to the fore, said - Fake FIR registered

Story first published: Monday, March 28, 2022, 17:22 [IST]