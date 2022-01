अमृत महोत्सव : PM बोले-देश को बदनाम करने की साजिश हो रही, CM ने कहा देश में हिंसा का माहौल

Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

सिरोही, 21 ​जनवरी। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान में गुरुवार को अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम अशोक गहलोत ने भी हिस्सा लिया।

अमृत समारोह को सम्बोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश को बदनाम करने का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर षड़यंत्र चल रहा है। अमृत महोत्सव पर यह भी जरूरी है कि दुनिया में भारत के बारे में सही बात जाए। ब्रह्माकुमारी जैसी संस्थाएं यह कर सकती है।

#WATCH | Bhilwara, Rajasthan: "...From Rahul Gandhi to Rajasthan CM Ashok Gehlot every Congress leader use the same language, which is against our country & seems to be anti-national," said Rajasthan BJP chief Satish Poonia (20.01) https://t.co/NVgJfIOQ5a pic.twitter.com/IHSR3QWxIN