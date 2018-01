राजस्थान: भाजपा विधायक बोले 'मैं महावाहियात और महागुंडा हूं'

जयपुर। राजस्थान की वसुंधरा सरकार के एक विधायक ने बिगड़े बोल सामने आए है। विधायक एक वीडियो में अपने आप को डबल वहियात और महागुंडा कहते हुए सुने जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की समस्या को सुलझाने गये श्री माधोपुर के विधायक झाबर सिंह खर्रा कॉलेज संचालक पर किसी बात को लेकर बरस पड़े।

दरअसल यह झगड़ा विधायक और प्राइवेट कॉलेज संचालक के बीच हुआ है। खबरों की माने तो प्राइवेट कॉलेज का संचालक विधायक पर 10 महीने के कार्यकाल की हुड़की देकर अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहा था जिसके बाद विधायक विधायक झाबर सिंह खर्रा ऐसे बिफरे कि वे संचालक को खरी-खोटी सुनाते चले गए।

वीडियो में झाबर सिंह खर्रा कहते हुए दिख रहे हैं कि 'इंसानियत से बात करते-करते तुम वाहियात होते हो ना तो मैं डबल वाहियात हूं। शराफत से बात करते-करते अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो मैं महागुंडा हूं। ये क्या तरीका है, मैं इस तरह की बात नहीं करता और ना मैं किसी की परवाह करता हूं जिस दिन मेरी मौत आएगी उस दिन मरूंगा और जिस दिन सामने वाले की मौत आएगी उस दिन साला सामने वाला मरेगा। ये तालाब वाले की ड्यूटी है कि उसके तालाब में कितनी गंदी मछलियां हैं। मैं किसी की कोई परवाह नहीं करता।'

#WATCH: While leaving after addressing protesting private college owners BJP MLA from Sri Madhopur gets into an altercation, says, 'tum wahiyaat ho to main double-wahiyat hoon' & 'koi gunda-gardi karta hai to main maha-gunda hoon.' (06.01.18) #Rajasthan pic.twitter.com/g9mK86HaKm