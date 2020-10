Rajasthan

oi-Vishwanath Saini

जालोर। राजस्थान जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र के एक गांव में अपने घर पर साे रही दाे नाबालिग चचेरी बहनाें का रात को चार युवकों ने अपहरण कर लिया। इसके बाद इन बच्चियों काे एक स्थान पर ले जाकर आरोपियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में आराेपी इन दाेनाें काे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के राजपुरा गांव की पहाड़ियाें पर फेंककर फरार हाे गए।

जालोर : दो बालिकाओं का अपहरण, दुष्कर्म कर पहाड़ियाें पर फेंका, एक की हालत गंभीर

जालोर पुलिस के अनुसार शनिवार रात अपने घर पर यह बालिकाएं साे रही थीं। इस दाैरान उनकाे चार युवक उठाकर अपने साथ ले गए। पुलिस का कहना है कि परिजनों ने अपनी रिपाेर्ट में चार आराेपियाें काे शामिल हाेना बताया है। आराेप है कि शनिवार रात करीब 1 बजे दोनों बालिकाओं को घर से उठा कर राजपुरा पहाड़ी पर ले गए। रात भर परिवारजन ढूंढ़ते रहे। पुलिस को रविवार सवेरे 6 बजे सूचना दी गई।

Rajasthan: Police register a case over alleged rape of 2 minor girls in Jaswantpura, Jalore.

"We have registered a case based on a complaint by victims' family members. 4 teams have been dispatched in search of the accused,' says Dashrath Singh, SP, Sanchor, Jalore

(18.10.2020) pic.twitter.com/gYOHXUP6Mp