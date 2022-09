गहलोत सरकार का खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान: नौकरियों में किया आरक्षण का प्रावधान, इनाम राशि भी बढ़ाई

Rajasthan

oi-Neeraj Kumar Yadav

जयपुर, 17 सितंबर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने के साथ ही कोच व खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान कर दिया गया है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से खुद ट्वीट करके दी गई है।

Govt of Rajasthan announces 2% reservation in govt jobs for athletes; also announces provision of out-of-turn jobs for 229 talented athletes & pension for coaches and athletes. The Govt also raises the prize money for athletes winning medals in international events, up to Rs 3 Cr pic.twitter.com/5IexmUoMio