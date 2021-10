राजस्थान: 14 साल के बच्चे के साथ कुकर्म मामले में जज के खिलाफ FIR, टेनिस खेलने के बहाने करता था दुष्कर्म

Rajasthan

oi-Akarsh Shukla

जयपुर, 01 नवंबर। राजस्थान के भरतपुर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, यहां दोषियों को उनके कुकर्मों के लिए सजा सुनाने वाले न्यायधीश पर ही 14 साल के बच्चे का दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। रविवार को एंटी करप्शन ब्यूरो में तैनात जज सहति अन्य दो लोगों पर कथित रूप से मासूम बच्चे का रेप करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी न्याधीश को पद से निलंबित कर दिया गया है। मथुरा गेट के एसएचओ रामनाथ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि केस में जांच के बाद रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है।

एसएचओ रामनाथ बताया, एक शिकायत के आधार पर जज जितेंद्र गोलिया और दो अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 14 वर्षीय लड़के के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी को जांच सौंपी गई है। मामला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के सर्कल अधिकारी, परमेश्वर लाल यादव, पुलिस उपाधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी जज पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत में वर्तमान में विशेष न्यायाधीश के पद पर तैनात जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारी जितेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Bharatpur, Rajasthan | On the basis of a complaint, a case has been registered against judge Jitendra Goliya and two others for allegedly raping a 14-year-old boy under sections of POCSO Act. Investigation has been handed over to a senior officer: Mathura Gate SHO Ram Nath pic.twitter.com/jNsizS2vVG