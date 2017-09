फलाहारी बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सरकारी अस्पताल में करवाया भर्ती

अलवर। छत्तीसगढ़ की युवती से दुष्कर्म के आरोप में फंसे अलवर के फलाहारी बाबा को राजस्थान पुलिस ने गिफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बाबा को निजी अस्पतास से निकाल कर सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की रहने वाली एक युवती ने फलाहारी बाबा के खिलाफ रेप की कोशिश का केस दर्ज कराया है।

रेप के आरोप लगने के बाद फलाहारी महाराज खुद को बीमार बताकर कई दिनों से एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन शुक्रवार को अस्पताल ने बाबा की सेहत को ठीक बताया था। इसके बाद शनिवार की सुबह पुलिस की टीम निजी अस्पताल पहुंची और बाबा को हिरासत में ले लिया। पुलिस मेडिकल टेस्ट के लिए बाबा को सरकारी अस्पताल लेकर गई है। कागजी कार्रवाई के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी।

Rajasthan: Baba Phalahari shifted to govt hospital. A girl from Chhattisgarh's Bilaspur had lodged a sexual assault complaint against him. pic.twitter.com/D4ZQewPAJ9