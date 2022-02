पंजाब चुनाव: होशियारपुर में बोले राहुल गांधी, कहा- मोदी अब भाषण में रोजगार की बात नहीं करते

Punjab

oi-Love Gaur

होशियारपुर, 14 फरवरी: पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। एक दिन पहले जहां पंजाब में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कई रैलियों को संबोधित किया। वहीं आज सोमवार को होशियारपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'नवी सोच नवा पंजाब' रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसी को रोजगार मिला? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते?

'मोदी और BJP ने मेरा मजाक उड़ाया'

रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं,​ जिसने पंजाब को ड्रग्स के बारे में बताया था, कोरोना आया और मैंने संसद में बोला कि ​हिन्दुस्तान को भारी चोट लगने जा रही है। नरेंद्र मोदी और BJP ने जैसे मेरा पहले मजाक उड़ाया था, जब मैंने ड्रग्स की बात थी वैसे ही मजाक उड़ाया।

#WATCH | "...Whatever you grow in food park, be it potato chips or tomato ketchup, everything can be manufactured by directly transferring your produce from farms to food processing unit," says Congress leader Rahul Gandhi at a 'Navi Soch Nava Punjab' rally, in Hoshiarpur, Punjab pic.twitter.com/4fe7Iw9YRF