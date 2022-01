पीएम की सुरक्षा में चूक: MHA की टीम ने पंजाब के DGP और 4 SSP समेत कई बड़े अफसरों से की पूछताछ

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

फिरोजपुर, 7 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय की टीम ने शुक्रवार को पंजाब के डीजीपी समेत पुलिस महकमे और प्रशासनिक अमले के कई वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की है। इससे पहले एमएचए की टीम ने बठिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस भेजा था। बाद में बठिंडा एयर फोर्स स्टेशन पर उनसे सवालात किए गए। क्योंकि, पीएम के काफिले को एस्कॉर्ट करने वाली पंजाब पुलिस के ज्यादातर वाहन बठिंडा के ही थे। पुलिस के अधिकारी लगातार आगे के रूट की जानकारी सीधे एसपीजी के साथ शेयर करते जा रहे थे। दिल्ली लौटने से पहले एमएचए की टीम ने पंजाब के डीजीपी समेत तमाम बड़े अफसरों से भी फिरोजपुर में पूछताछ की है, जिसमें एडीजीपी, दो आईजी और एक डीआईजी समेत चार-चार जिलों के एसएसपी शामिल है। इस मामले में कुल 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

बठिंडा एसएसपी से एयर फोर्स स्टेशन पर पूछताछ

पीएम मोदी की सुरक्षा में बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में हुई चूक के संबंध में शुक्रवार को गृह मंत्रालय की एक टीम वहां गई थी और पीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार तमाम बड़े अफसरों से सीधे पूछताछ की है। पहले इस टीम ने बठिंडा के एसएसपी से बठिंडा एयर फोर्स स्टेशन पर ही पूछताछ की। क्योंकि, पीएम की सुरक्षा के लिए उस वक्त जो पंजाब पुलिस की टीम मौजूद थी, उसमें ज्यादातर पुलिस की गाड़ियां बठिंडा की ही थीं। यही टीम एसपीजी को आगे की रूट के बारे में सीधे जानकारियां देती जा रही थी।

पंजाब के डीजीपी से भी पूछताछ

गृह मंत्रालय की टीम ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान तैनात किए गए बाकी पुलिस अफसरों और पंजाब के डीजीपी से भी पूछताछ की है। दिल्ली लौटने से पहले यह टीम फिरोजपुर गई और वहां डीजीपी समेत पीएम की सिक्योरिटी ड्यूटी में लगाए गए सभी अधिकारियों से सवाल किए। यहां तक की एमएचए की टीम ने पीएम की यात्रा के दौरान फिरोजपुर कंट्रोल रूम में वीआईपी ड्यूटी की निगरानी करने वाले अधिकारी से भी पूछताछ की है।

कई वरिष्ठ अधिकारियों से दिल्ली से गई टीम ने ली जानकारी

गृह मंत्रालय ने जिन अफसरों से पूछताछ की है उनकी लंबी फेहरिस्त में राज्य के पुलिस कप्तान के अलावा चार जिलों के एसएसपी, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एडिश्नल डीजीपी, दो आईजी और एक डीआईजी से भी पूछताछ की गई है।

गौरतलब है कि बुधवार को पीएम मोदी पंजाब के आधिकारिक दौरे पर गए थे, जहां उन्हें फिरोजपुर में बीजेपी की एक रैली भी करनी थी। लेकिन, फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला बुरी तरह फंस गया। कम से कम 15-20 मिनट तक ऐसी स्थिति बनी रही थी।आखिरकार उन्हें अपना तय कार्यक्रम स्थगित करने किसी तरह से वापस बठिंडा एयर फोर्स स्टेशन लौटना पड़ा। इस मामले में फिरोजपुर जिले के कुलगारी थाने में गुरुवार की तारीख में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 283 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई है।

PM's security breach | An FIR was registered under section 283 IPC (Danger or obstruction in public way or line of navigation) against 150 unknown persons at Kulgari police station in Ferozepur district of Punjab on 6th January.

English summary

In Punjab, the MHA team has questioned all the top officers of the police-administration, including the DGP and four SSPs, regarding the lapse in the security of the PM