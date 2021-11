सीएम चन्नी की ओर से नियुक्त एडवोकेट जनरल पर 'भड़के' सिद्धू, 12 ट्वीट कर लगाई आरोपों की झड़ी

Punjab

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 7 नवंबर: पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं, लेकिन पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने विपक्ष की जगह अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रविवार को उन्होंने बैक टू बैक 12 ट्वीट किए और एडवोकेट जनरल एपीएस देओल पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धु के साफ शब्दों में कहा कि एजी साहब कानून तो अंधा है, लेकिन पंजाब की जनता अंधी नहीं है।

सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी कांग्रेस पार्टी बेअदबी के मामलों में न्याय देने के वादे के साथ सत्ता में आई, जिसमें आप मुख्य साजिशकर्ता और आरोपियों के हाईकोर्ट में वकील थे। आपने सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। कानून अंधा है, पंजाब की जनता नहीं। इसके अलावा आपने ही मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, क्योंकि आप बेअदबी के मामलों में राजनीतिक दलों के झूठे निहितार्थ से डरते थे। उस दौरान आपने मुझे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था, जबकि मैं न्याय के लिए लड़ रहा था।

आगे के ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या मैं जान सकता हूं कि जब आप साजिशकर्ताओं के लिए पेश हुए, तो आप किस हित के लिए काम कर रहे थे और अब आप किस हित के लिए काम कर रहे हैं। पहले आप आरोपी वकील बने, फिर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत जल्द आप एक न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की मांग करेंगे ताकि आप इस मामले का फैसला कर सकें। सर्वोच्च विधि अधिकारी होने के नाते आपका ध्यान राजनीति और राजनीतिक लाभ पर है।

Mr. AG-PUNJAB, Justice is blind but people of Punjab are not. Our Congress party came in power with a promise to give justice in Sacrilege Cases, in which you appeared before the High Court for main conspirators/accused persons and made serious allegations against our Govt. 1/12 pic.twitter.com/YMjPrPBPCh