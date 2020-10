ट्रंप ने बीच में छोड़ा TV इंटरव्यू तो बोले ओबामा- जो सवालों से भागता हो उसको आप दोबारा राष्ट्रपति बनाएंगे?

Pakistan

oi-Pallavi Kumari

US Presidential elections 2020: अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावी प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) इंटरव्यू देने के लिए फेमस टीवी शो ''60 Minutes'' में पहुंचे थे। ट्रंप ने शो बीच में ही पक्षपात का आरोप लगाकर छोड़ दिया था। इस मामले पर अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपकि बराक ओबमा (Barack Obama) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बराक ओबान ने कहा, ट्रंप का बीच में इंटरव्यू छोड़कर चले जाना ये साबित करता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन (Democratic Party presidential nominee Joe Biden) के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

ओबामा ने पूछा- क्या आप ट्रंप को दोबारा मौका देंगे

मियामी में जो बिडेन के समर्थन में एक रैली करते हुए, बराक ओबमा ने कहा, जो शख्स सवालों से भागता हो...जो आपके सवालों को सुनना नहीं चाहता हो...क्या आप वैसे शख्स को फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनाएंगे...क्या आप लोग फिर से ट्रंप को दोबारा मौका देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि ट्रंप दोबारा सत्ता में ना आएं।

इंटरव्यू छोड़ना अच्छा आइडिया है: ओबामा का तंज

ओबामा ने तंज करते हुए कहा, ये एक अच्छा आइडिया है कि जब सवाल आपके मन के मुताबिक ना हो तो आप शो छोड़ दीजिए। ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसको सुनकर लगता है कि वो पागल हो गए हैं। वो इन सब के लायक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप को पता है कि मियामी में बिडेन के उनसे ज्यादा समर्थक हैं।

WATCH: Former President Barack Obama hit out at President Trump for walking out on a '60 Minutes' interview and urged voters in Miami not to give Trump a second chance pic.twitter.com/dLkyPBpXbz