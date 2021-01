Noida

oi-Vinay Saxena

Suspicious Device Found In Gautam Buddh Nagar: नोएडा। नोएडा (Noida) के कैलाश अस्‍पताल में बम की सूचना के बाद शुक्रवार की सुबह सेक्‍टर 63 में एक बम मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बम निरोधक दस्‍ते को बुलाया गया। ट्रैफ‍िक को रोक दिया गया। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने बताया, 'हमने क्षेत्र को सील कर दिया है। विशेषज्ञ टीमें यहां पहुंचीं। प्रारंभिक जांच में यह न तो विस्फोटक है और न ही डेटोनेटर।' पुलिस का कहना है कि किसी शरारती तत्‍व द्वारा बम जैसी दिखने वाली चीज रखी गई थी। यह बम लगे इसलिए उसमें एक घड़ीनुमा वस्तु लगा दी गई थी। पुलिस ने उस वस्तु को वहां से हटा दिया है।

कैलाश अस्‍पताल में बम की मिली थी सूचना

इससे पहले गुरुवार शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सूचना दी गई कि कैलाश अस्पताल में बम है। अस्‍पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस, बम स्क्वायड और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। सभी मरीज और तीमरदारों को अस्पताल के बाहर कर दिया गया। अस्पताल की जांच की गई, लेकिन कहीं बम जैसी कोई चीज नहीं मिली। बताया गया कि किसी सिरफिरे ने फोन कर गलत सूचना दी।

A suspicious device found in Sector 63 area of Gautam Buddh Nagar

"We cordoned off the area. Expert teams reached here. Prima facie, it appears to be neither an explosive nor a detonator. Bomb Disposal Squad diffused it," says Alok Singh, Police Commissioner, Gautam Buddh Nagar pic.twitter.com/KT4NS3P9JQ