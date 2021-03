मानहानि मामला: एमजे अकबर ने दिल्ली HC में दी प्रिया रमानी को बरी करने के फैसले को चुनौती, सुनवाई आज

New Delhi

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से प्रिया रमानी को राहत मिलने के बाद अब एमजे अकबर ने कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिस पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। एमजे अकबर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता सुनवाई करेंगी। आपको बता दें कि साल 2018 में प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर शोषण का आरोप लगाया था जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने 17 फरवरी को निचली अलादलत ने पत्रकार प्रिया रमानी को राहत देते हुए बरी कर दिया था। कोर्ट ने एमजे अकबर के मानहानि मुकदमे को खारिज करते हुए प्रिया रमानी को निर्दोष मान बरी कर दिया था। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए रामायण में सीता हरण का जिक्र किया था। जज ने कहा था कि महिला को वर्षों बात भी अपनी शिकायत रखने का हक है। ऐसा शख्स जिसकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हो वह भी यौन उत्पीड़न करने वाला हो सकता है। यौन उत्पीड़न से सामाजिक प्रतिष्ठा और मनोबल भी गिरता है।

Former Union Minister MJ Akbar approaches Delhi High Court challenging a trial court order which had dismissed the criminal defamation case filed by him against journalist Priya Ramani. The trial court had acquitted journalist Priya Ramani. Hearing to be held tomorrow.