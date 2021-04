नासिक में अस्पताल का ऑक्सीजन टैंक लीक, सप्लाई रुकने से 22 मरीजों ने तोड़ा दम

Nashik

oi-Love Gaur

नासिक, अप्रैल 21: महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अस्पताल में दूसरे टैंकर को भरते समय एक ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया था। इस घटना के तुरंत बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं ऑक्सीजन के रिसाव को रोकने के लिए ऑपरेशन चलया गया, लेकिन इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 23 मरीजों का इलाज वेंटिलेटर पर चल रहा था।

Nashik के Hospital में Oxygen Tanker Leak, वेंटिलेटर पर 22 मरीजों की दर्दनाक मौत | वनइंडिया हिंदी

घटना के बाद पूरे अस्पताल के इलाके में ऑक्सीजन गैस फैल गई। नासिक डीएम ने पुष्टि होने तक बताया कि नासिक ऑक्सीजन टैंकर रिसाव की घटना में 22 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 लोग अस्पताल में भर्ती और 23 मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 60 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन सिस्टम पर थे।

#WATCH | An Oxygen tanker leaked while tankers were being filled at Dr Zakir Hussain Hospital in Nashik, Maharashtra. Officials are present at the spot, operation to contain the leak is underway. Details awaited. pic.twitter.com/zsxnJscmBp