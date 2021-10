कौन हैं Kashif khan? क्रूज पार्टी के ऑर्गेनाइजर जिसपर नवाब मलिक ने लगाए गंभीर आरोप

Mumbai

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 29 अक्टूबर: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक आरोप लगा रहे थे कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग सरगना को मुंबई में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जानबूझकर छोड़ दिया था। बाद में वह उस कथित ड्रग कारोबारी के बारे में हिंट दिया था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग मामले में जिस क्रूज से गिरफ्तारी हुई थी, उसपर दाढ़ी वाला शख्स वही था। आज उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि वह दाढ़ी वाला बंदा फैशन टीवी का मैनेजिंग डायरेक्टर काशिफ खान है। आइए जानते हैं कि काशिफ खान कौन हैं ? और किस तरह के धंधे में शामिल रहे हैं।

English summary

Kashif Khan, who is allegedly involved in organizing the cruise party, is the MD of Fashion TV and Nawab Malik has made many serious allegations against him