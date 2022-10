मुंबई में तीन जगह बम ब्लास्ट की धमकी, पुलिस-सुरक्षा एजेंसी अलर्ट

Mumbai

oi-Love Gaur

Mumbai Bomb Blast Threat: दिवाली से पहले एक फोन कॉल ने मुंबई पुलिस को परेशानी में डाल दिया। फोन पर शख्स ने मुंबई पुलिस को कॉल करते हुए राजधानी में सीरियल बम ब्लास्ट की धमकी दी। यह कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आया था, जिसके बाद पुलिस सहित सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है।

मुंबई पुलिस ने इस मामले पर कहा कि मुंबई में 3 जगहों पर बम धमाकों की फोन कॉल आई। सुरक्षा एजेंसियां फोन करने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। कॉलर ने दावा किया कि इंफिनिटी मॉल अंधेरी, पीवीआर मॉल जुहू और सहारा होटल एयरपोर्ट में धमाके होंगे।

A phone call about bomb blasts at 3 places in Mumbai was received. The security agencies are trying to identify the caller in order to take further action. Caller claimed that explosions will take place in Infinity Mall Andheri, PVR Mall Juhu & Sahara Hotel Airport: Mumbai police