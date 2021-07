टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार पर लगे रेप के आरोप, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस

Mumbai

मुंबई, जुलाई 16। म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार पर एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में महिला ने मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन में भूषण कुमार के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया है। पुलिस ने IPC की धारा 376 के तहत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

एक प्रोजेक्ट में काम करने का दिया था झांसा

जानकारी के मुताबिक, 30 वर्षीय महिला का आरोप है कि भूषण कुमार ने एक प्रोजेक्ट में शामिल करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। महिला के आरोपों पर अभी तक भूषण कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महिला ने ये भी आरोप लगाया है कि भूषण कुमार के पास उसके कुछ वीडियोज और फोटोज हैं, जिसके आधार पर उसे ब्लैकमेल भी किया गया। महिला ने कहा है कि भूषण कुमार ने उसके साथ 3 बार रेप किया। वो 2017 से भूषण कुमार को जानती है।

Mumbai | Case registered u/s 376 IPC against Bhushan Kumar, managing director, T-Series, at DN Nagar Police station on allegations of rape with a 30-year-old woman on the pretext of engaging her for a project at the company. Probe underway, no arrests made till now: Police