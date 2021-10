दोनों टीके लगवा चुके लोग ही कर सकेंगे मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा- महाराष्ट्र सरकार

Mumbai

oi-Sagar Bhardwaj

मुंबई, 26 अक्टूबर। महाराष्ट्र सरकार ने आज एक आदेश में कहा कि केवल पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों को ही मुंबई लोकल ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। यहां सरकार का पूरी तरह टीकाकरण से मतलब कोरोना के दोनों टीके लगवाने से है। वर्तमान में, चिकित्सा सेवाओं, दूरसंचार क्षेत्र, गैस आपूर्ति, पानी सप्लायर और सरकारी कर्मचारियों को उनके टीकाकरण की स्थिति जाने बगैर ही पास जारी किए गए हैं ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा कि टीकाकरण की शुरुआत से लेकर अब तक काफी समय बीत चुका है और राज्य में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के माध्यम से टीकाकरण काफी तेज गति से चल रहा है। राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2021 को जारी अपने आदेश में यह परिभाषित किया है कि किस व्यक्ति को टीका लगवाने वाला व्यक्ति माना जाएगा।

पूर्णत: टीकाकरण वाले व्यक्ति की परिभाषा

राज्य सरकार के अनुसार जिस व्यक्ति ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं और उसे दूसरी डोज लिए हुए 14 दिन हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति जो मेडिकल कारणों से वैक्सीन नहीं ले सकते या ऐसे व्यक्ति जो उम्र प्रतिबंधों के कारण टीका नहीं ले सकते हैं। ऐसे लोगों को पूर्णत: टीकाकरणयुक्त माना जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं उन्हें अपने साथ इसका सर्टिफिकेट साथ रखना जरूरी है, भले ही व्यक्ति सरकारी सेवा या आवश्यक सेवा से संबंधित हो या नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती की कोरोना के केसों में फिर से वृद्धि हो। रविवार को महाराष्ट्र में 75 हफ्तों में कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए थे। वहीं रविवार तक राज्य में कोरोना के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा 1,40,016 था।

English summary

Only people who have got both the vaccines will be able to travel in Mumbai local trains