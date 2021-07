मुंबई में दिनदहाड़े तलवार से वकील पर हमला, सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, 3 गिरफ्तार

Mumbai

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 19 जुलाई: मुंबई में दिनदहाड़े तलवार, डंडों को लेकर एक वकील पर हमला करने का वीडियो सामने आया है। रविवार (18 जुलाई) को मुंबई के एक बिजी सड़क पर सरेआम एक वकील पर तलवारों और रॉड से कुछ बदमाशों ने हमला किया। पूरी घटना का वीडियो मोबाइल के कैमरे में आसपास मौजूद लोगों ने कैद की है। वीडियो के सामने आने के बाद इस मामले में मुंबई पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वकील पर हमला करने में 15 से ज्यादा लोग शामिल थे। हालांकि वकील मौके से भागने में सफल रहा लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वकील को पीटने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो पर में दिख रहा है कि लगभग दर्जन भर लोग एक साथ आकर एक वकील पर तलवार और रॉड से अचानक हमला कर देते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अधिवक्ता को बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन हमलावरों ने उनपर भी उसके लिए हमला किया।

इस पूरे मामले में मुंबई के दहिसर पश्चिम में एमएचबी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि संपत्ति के विवाद के कारण वकील पर बदमाशों ने हमला किया था। अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगा और हत्या के प्रयास के लिए संबंधित धाराओं के तहत सभी लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एमएचबी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 307, 326,324, 504 और 506 के तहत की एफआईआर दर्ज गई है।

#Mumbai : A #lawyer practicing at #borivali Court was assaulted by goons with chopper, sword, wooden logs in broad daylight on main road at borivali. Three persons were arrested. The lawyer and his junior had gone to survey a property. #lawlessness @TOIMumbai pic.twitter.com/TSYHBhKsYW

ये घटवना बोरिवली की है। जिस वकील पर हमला हुआ उनका नाम नाम सत्यदेव जोशी है। वायरल वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर लिखा कि मुंबई में इस तरह सरेआम किसी पर हमला होना, देखकर ऐसा लगता है कि शहर में पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है।

Adv. Satyadev Joshi came to be assaulted today with swords & such deadly weapons by local goons at Kandivali while rendering professional services to a client. He is hospitalised.

This shows the law and order condition of Mum. @AUThackeray @OfficeofUT @Dwalsepatil @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/3ZTuT1JyVz