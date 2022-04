भाजपा नेता किरीट सोमैया का आरोप, 100 शिवसेना के गुंडों ने किया हमला, मेरी हत्या की कोशिश

Mumbai

Ankur Singh

मुंबई, 24 अप्रैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सौमैया ने आरोप लगाया है कि शिव सैनिकों ने उनकी हत्या करने की कोशिश की है। सौमैया ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में शिवसेना के 100 गुंडों ने मुझपर हमला किया, जिसके बाद मैं घायल हो गया, खार पुलिस स्टेशन के पास शिवसेना के गुंडों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंके। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस ने भी इस बाबत ट्वीट करके लिखा, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है, गुंडों ने खार पुलिस स्टेशन के पास पुलिस की मौजूदगी में किरीट सोमैया के ऊपर हमला किया। यह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।

देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमे देखा जा सकता है कि सौमैया की कार काशीशा टूटा हुआ है और सोमैया के चेहरे पर चोट लगी है, उनके चेहरे से खून बह रहा है। सोमैया ने भी देर रात ट्वीट करके लिखा, मैं घायल हूं, मैं अपनी कार में बैठा हूं, जबतक कि पुलिस अधिकारी शिवसेना के माफिया, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी कार में बैठा रहूंगा।

बता दें कि यह घटना तब हुई जब किरीट सोमैया निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किए जाने के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। बता दें कि नवनीत और रवि को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। शिवसेना के कार्यकर्ताों ने इससे पहले सोमैया के खिलाफ पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। जब सोमैया पुलिस स्टेशन के बाहर जा रहे थे तो उनकी कार पर पत्थर फेके गए, जिससे उनकी कार का शीशा टूट गया।

सोमैया ने एक ट्वीट में लिखा, मैं आश्चर्यचकित हूं कि 50 पुलिसकर्मियों के सामने खार पुलिस स्टेशन के सामने 100 शिवसेना के गुंडों ने मुझपर हमला किया, ये लोग मुझे मार देना चाहते थे। आखिर पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं। आखिर कैसे पुलिस स्टेशन पर इतने सारे माफिया-गुंडों को आने की इजाजत मिली। सोमैया ने खार पुलिस को पहले ही उनके ऊफर संभावित हमले की जानकारी दी थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जेड प्लास सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई।

It’s a total collapse of law & order situation in Mumbai & Maharashtra!

Goons attacked @BJP4Maharashtra leader @KiritSomaiya ji right in front of Khar Police Station & in presence of police personnel.

This is absolutely unacceptable!

We demand strongest action !#Maharashtra pic.twitter.com/FXl7AMhQem