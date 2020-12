मुरादाबाद: जबरन धर्मांतरण मामले में दो युवक गिरफ्तार, लड़की ने कहा- अपनी मर्जी से की शादी

Moradabad

oi-Vinay Saxena

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुरादाबाद में केस दर्ज ​किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, मामले में युवती का कहना है कि वह बालिग है और उसने अपनी मर्जी से पांच महीने पहले यह शादी की है। मुरादाबाद के एसपी ग्रामीण का कहना है कि युवती के घरवालों की शिकायत पर जबरन धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी राशिद और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

युवती ने पांच महीने पहले की थी लव मैरिज

बजरंग दल के कार्यकर्ता 5 महीने पहले लव मैरिज कर चुकी 22 वर्षीय गर्भवती युवती पिंकी यादव को पकड़ कर थाने ले आए और धर्मान्तरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। युवती के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी की शादी धर्म परिवर्तन के बाद की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने गैरकानूनी धर्मांतरण कानून के तहत दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

A Bijnor resident filed complaint that her daughter is being married after religious conversion. Case lodged against two persons under ordinance against unlawful religious conversions: Moradabad Police

The woman says, "I'm 22-yr-old & married Rashid 5 months ago as per my wish." pic.twitter.com/DdqLuvgCV0