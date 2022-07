कौन हैं Rahul Narvekar ? भारी मतों से महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुने गए बीजेपी MLA

Maharashtra

मुंबई, 3 जुलाई: महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने पहली लड़ाई जीत ली है। सत्ताधारी गठबंधन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं विपक्षी उम्मीदवार को उम्मीद से भी कम वोट मिलते दिखाई पड़े हैं। राहुल नार्वेकर 2019 में पहली बार ही विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसलिए उनकी उम्मीदवार बहुत ही अप्रत्याशित थी। आइए जानते हैं कि भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर कौन हैं?

The new Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly, Rahul Narvekar, is a BJP MLA from Colaba and is close to Devendra Fadnavis. He is the son-in-law of Legislative Council Chairman and NCP leader Ramraje Naik Nimbalkar