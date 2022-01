मुंबई में टीपू सुल्तान को लेकर विवाद क्या है ? जानिए

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 27 जनवरी: मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले टीपू सुल्तान के नाम पर सियासी घमासान मचा है। भाजपा का दावा है कि महाराष्ट्र के उद्धव सरकार में कांग्रेस कोटे के एक मंत्री ने मलाड के मुस्लिम बहुल इलाके में एक खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखकर उद्घाटन कर दिया। लेकिन, जिस मंत्री पर आरोप लग रहे हैं और शिवसेना का अलग-अलग स्टैंड है। टीपू सुल्तान 17वीं शताब्दी में मैसूर के राजा थे और बीजेपी उन्हें हजारों हिंदुओं की मौत के लिए जिम्मेदार मानती रही है।

English summary

BMC election seems to be behind the Tipu Sultan controversy in Mumbai, due to which the ruling Shiv Sena's trouble may increase