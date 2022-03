उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस से सवाल, क्या अगले चुनाव में दाऊद के नाम पर वोट मांगने जा रही है BJP?

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, मार्च 25। महाराष्ट्र में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार उनके बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में भी विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए नवाब मलिक का बचाव किया। विधानसभा में उद्धव ठाकरे ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि क्या आगामी चुनाव में बीजेपी राम मंदिर की जगह दाऊद के नाम पर वोट मांगने जा रही है?

दाऊद के नाम पर वोट मांगने जा रही बीजेपी- उद्धव

उद्धव ठाकरे ने कहा कि दाऊद कहां है? यह किसी को नहीं पता, लेकिन आपने पिछला चुनाव राम मंदिर के लिए लड़ा था, अब क्या आप दाऊद के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं? क्या ओबामा ने लादेन के नाम पर वोट मांगे थे? हिम्मत है तो दाऊद को मार डालोगे?

Where is Dawood? Does anyone know where is he? You fought last elections in the name of Ram Mandir. Now, are you going to ask for votes in the name of Dawood? Did Obama ask for votes in the name of Laden? If you have guts then kill Dawood, will you?: Maharashtra CM in Assembly