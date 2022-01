पीएम मोदी को मारने की बात कहने वाले नाना पटोले बयान से पलटे, कहा- मैं तो लोकल गुंडे की बात कर रहा था

Maharashtra

मुंबई, जनवरी 16। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का सोमवार को एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में नाना पटोले कुछ लोगों के बीच में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने और उन्हें गाली देने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले के बीच नाना पटोले का ये बयान वाकई कई सवाल खड़े कर रहा था। विवाद बढ़ता देख नाना पटोले ने अपने बयान और वायरल वीडियो पर सफाई जारी की है।

नाना पटोले की सफाई

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नाना पटोले ने अपनी सफाई में कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वीडियो में मैं जिस मोदी की बात कर रहा हूं, वो एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक लोकल गुंडा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की गरिमा से अच्छी तरफ वाकिफ हूं, मैंने पीएम के बारे में कुछ नहीं कहा है।

क्या कहा था नाना पटोले ने?

दरअसल, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले वायरल वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि "मैं मोदी को मार सकता हूं, मैं मोदी को गाली दे सकता हूं।" उनके इस बयान के बाद विवाद बहुत तेजी से बढ़ गया। प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं ने पीएम मोदी को लेकर कही गई इस बात के लिए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। वहीं, जब विवाद बढ़ा तो नाना पटोले ने इस पर सफाई दे दी है।

