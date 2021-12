ममता बनर्जी ने पहली बार बताया TMC का राष्ट्रीय एजेंडा, कांग्रेस को लेकर कही ये बात

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 1 दिसंबर: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार 'तीसरे मोर्चे' को लेकर अपना राष्ट्रीय एजेंडा जाहिर कर दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस, टीएमसी पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार में जुटी हुई हैं और इसी सिलसिले में वह मुंबई पहुंची हैं, जहां उन्होंने आज सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बातचीत के दौरान अपनी भावी रणनीति को लेकर काफी कुछ संकेत देने की कोशिश की है।

English summary

TMC's Mamta Banerjee has questioned the national status of the Congress and said that if it can fight in Bengal,then why can't we in Goa